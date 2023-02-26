Булышкин Александр Яковлев
Место рожденияд.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1884
Отец: Булышкин Яков Павлов
д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1904
Сын: Булышкин Иоанн ст
Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
15.10.1908
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Булышкин Косьма Александров
Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
10.05.1914
Сын: Булышкин Дмитрий Александров
Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1915
Сын: Булышкин Иван Александров
Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Булышкин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина
Смоленская обл., Демидовский р-н. дер. Залесье
Смерть
Неизвестно