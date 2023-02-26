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Булышкин Александр Яковлев

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Место рождения

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1884

Отец: Булышкин Яков Павлов

Мать: Булышкина Мария Филиппова

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1903

Жена: Булышкина Параскева Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1904

Сын: Булышкин Иоанн ст

Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина

Рождение ребёнка
15.10.1908

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Булышкин Косьма Александров

Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина

Рождение ребёнка
10.05.1914

Сын: Булышкин Дмитрий Александров

Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Булышкин Иван Александров

Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Булышкин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Булышкина Параскева Косьмина

Смоленская обл., Демидовский р-н. дер. Залесье
Смерть
Неизвестно
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