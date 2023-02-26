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Булышкин Дмитрий Александров

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Место рождения

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.05.1914

Дата смерти

27.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1914

Отец: Булышкин Александр Яковлев

Мать: Булышкина Параскева Косьмина

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1914
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище
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