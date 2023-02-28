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Булышкина Параскева Косьмина

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1885

Отец: Косьма Ефимов

Мать: Екатерина Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1903

Муж: Булышкин Александр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1904

Сын: Булышкин Иоанн ст

Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев

Рождение ребёнка
15.10.1908

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Булышкин Косьма Александров

Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев

Рождение ребёнка
10.05.1914

Сын: Булышкин Дмитрий Александров

Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Булышкин Иван Александров

Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Булышкин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев

Смоленская обл., Демидовский р-н. дер. Залесье
Смерть
Неизвестно
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