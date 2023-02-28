Булышкина Параскева Косьмина
Место рождения
Дата рождения26.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1885
Отец: Косьма Ефимов
Мать: Екатерина Петрова
Бракосочетание
05.02.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1904
Сын: Булышкин Иоанн ст
Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев
Рождение ребёнка
15.10.1908
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Булышкин Косьма Александров
Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев
Рождение ребёнка
10.05.1914
Сын: Булышкин Дмитрий Александров
Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1915
Сын: Булышкин Иван Александров
Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Булышкин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Булышкин Александр Яковлев
Смоленская обл., Демидовский р-н. дер. Залесье
Смерть
Неизвестно