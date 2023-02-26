Екатерина Петрова
Место рожденияд.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смерти09.04.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
22.01.1884
Муж: Косьма Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1885
Дочь: Булышкина Параскева Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
24.02.1887
Сын: Прокопий Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
13.06.1888
Сын: Елисей Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
10.08.1890
Сын: Александр Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
30.12.1891
Дочь: Мелания Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
21.06.1893
Сын: Иоанн Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Ефим Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Смерть
09.04.1895
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно