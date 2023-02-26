Екатерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Петрова

Место рождения

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

09.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Пётр

Мать: ?

Бракосочетание
22.01.1884

Муж: Косьма Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1885

Дочь: Булышкина Параскева Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1887

Сын: Прокопий Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1888

Сын: Елисей Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1890

Сын: Александр Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1891

Дочь: Мелания Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1893

Сын: Иоанн Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Ефим Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.04.1895
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно

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