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Александр Косьмин

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1890

Отец: Косьма Ефимов

Мать: Екатерина Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.02.1910

Жена: Наталия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Илья Александров

Мать ребёнка: Наталия Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ольга Александрова

Мать ребёнка: Наталия Павлова

Смерть
Неизвестно
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