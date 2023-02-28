Александр Косьмин
Место рождения
Дата рождения10.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1890
Отец: Косьма Ефимов
Мать: Екатерина Петрова
Бракосочетание
15.02.1910
Жена: Наталия Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1911
Сын: Илья Александров
Мать ребёнка: Наталия Павлова
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ольга Александрова
Мать ребёнка: Наталия Павлова
Смерть
Неизвестно