Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр

Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Луппа Петров

Мать ребёнка: ?

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: ?

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно