(Булышкина) Матрона Яковлева
Место рожденияд.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1886
Отец: Булышкин Яков Павлов
Бракосочетание
30.10.1906
Муж: Семён Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1907
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Александра Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
18.11.1910
Сын: Михаил Семёнов
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
10.07.1912
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
01.07.1914
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Смерть
Неизвестно