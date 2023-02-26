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(Булышкина) Матрона Яковлева

Место рождения

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1886

Отец: Булышкин Яков Павлов

Мать: Булышкина Мария Филиппова

Бракосочетание
30.10.1906

Муж: Семён Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1907

Сын: Прохоров Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Семён Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Александра Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Семён Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1912

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1914

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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