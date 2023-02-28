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Семён Павлов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881

Отец: Павел Прохоров

Мать: Ксения (Савельева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1906

Жена: Матрона Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1907

Сын: Прохоров Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Александра Семёнова

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1912

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1914

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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