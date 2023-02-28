Семён Павлов
Место рождения
Дата рождения23.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881
Отец: Павел Прохоров
Мать: Ксения (Савельева)
Бракосочетание
30.10.1906
Жена: Матрона Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1907
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Александра Семёнова
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
18.11.1910
Сын: Михаил Семёнов
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
10.07.1912
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
01.07.1914
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Смерть
Неизвестно