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Павел Прохоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1852

Дата смерти

06.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1852

Отец: Прохор Фролов

Мать: Мария Егорова

Бракосочетание
06.02.1872

Жена: Ксения (Савельева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1873

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Ксения (Савельева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1875

Сын: Андрей Павлов

Мать ребёнка: Ксения (Савельева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1881

Сын: Семён Павлов

Мать ребёнка: Ксения (Савельева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1884

Сын: Василий Павлов

Мать ребёнка: Ксения (Савельева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1886

Сын: Сергей Павлов

Мать ребёнка: Ксения (Савельева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1888

Сын: Ефимий Павлов

Мать ребёнка: Ксения (Савельева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1893

Сын: Захарий Павлов

Мать ребёнка: Ксения (Савельева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.01.1895
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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