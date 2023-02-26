Павел Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1852
Дата смерти06.01.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1852
Отец: Прохор Фролов
Мать: Мария Егорова
Бракосочетание
06.02.1872
Жена: Ксения (Савельева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1873
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Ксения (Савельева)
Рождение ребёнка
09.08.1875
Сын: Андрей Павлов
Мать ребёнка: Ксения (Савельева)
Рождение ребёнка
23.05.1881
Сын: Семён Павлов
Мать ребёнка: Ксения (Савельева)
Рождение ребёнка
25.03.1884
Сын: Василий Павлов
Мать ребёнка: Ксения (Савельева)
Рождение ребёнка
20.03.1886
Сын: Сергей Павлов
Мать ребёнка: Ксения (Савельева)
Рождение ребёнка
24.12.1888
Сын: Ефимий Павлов
Мать ребёнка: Ксения (Савельева)
Рождение ребёнка
04.09.1893
Сын: Захарий Павлов
Мать ребёнка: Ксения (Савельева)
Смерть
06.01.1895