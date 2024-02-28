Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна
Место рождения
Дата рождения06.12.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1842 ст.
Бракосочетание
20.10.1863 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1864 ст.
Сын: Недорезов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1871 ст.
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1873 ст.
Сын: Недорезов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1875 ст.
Дочь: Недорезова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1877 ст.
Дочь: Недорезова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1879 ст.
Сын: Недорезов Стефан Иванович
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1881 ст.
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1882 ст.
Сын: Недорезов Константин Иванович
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Попкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно