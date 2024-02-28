Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна

Место рождения

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

06.12.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1842 ст.

Отец: Попков Гаврил Дмитриев

Мать: Попкова Александра Никифорова

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
20.10.1863 ст.

Муж: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.08.1864 ст.

Сын: Недорезов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.06.1871 ст.

Сын: Недорезов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.1873 ст.

Сын: Недорезов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.04.1875 ст.

Дочь: Недорезова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.03.1877 ст.

Дочь: Недорезова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Недорезов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.05.1881 ст.

Сын: Недорезов Иван Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.12.1882 ст.

Сын: Недорезов Константин Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Попкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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