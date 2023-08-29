Недорезов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедорезов Иван Иванович

Недорезов Иван Иванович

Место рождения

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

07.01.1844 ст.

Дата смерти

21.10.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1844 ст.

Отец: Недорезов Иван Семёнов

Мать: Недорезова Акилина Петрова

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
20.10.1863 ст.

Жена: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.08.1864 ст.

Сын: Недорезов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.06.1871 ст.

Сын: Недорезов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.1873 ст.

Сын: Недорезов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.04.1875 ст.

Дочь: Недорезова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.03.1877 ст.

Дочь: Недорезова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Недорезов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.05.1881 ст.

Сын: Недорезов Иван Иванович

Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.12.1882 ст.

Сын: Недорезов Константин Иванович

Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Попкова (Недорезова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
21.10.1915 ст.
Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.