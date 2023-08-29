Недорезов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения07.01.1844 ст.
Дата смерти21.10.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Недорезов Иван Семёнов
Сын: Недорезов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна
Сын: Недорезов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна
Дочь: Недорезова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна
Дочь: Недорезова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна
Сын: Недорезов Стефан Иванович
Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна
Сын: Недорезов Константин Иванович
Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна
Дочь: Попкова (Недорезова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Недорезова (Попкова) Варвара Гавриловна