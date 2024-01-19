Недорезов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорезов Иван Иванович

Место рождения

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

19.05.1881 ст.

Дата смерти

23.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1881 ст.

Отец: Недорезов Иван Иванович

Мать: Недорезова Варвара Гавриловна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
04.10.1902 ст.

Жена: Недорезова Мария Григорьевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.04.1903 ст.

Дочь: Недорезова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.04.1906 ст.

Сын: Недорезов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.

Сын: Недорезов Иван Иванович

Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.05.1910 ст.

Сын: Недорезов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.03.1914 ст.

Дочь: Недорезова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.01.1916 ст.

Сын: Недорезов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
23.11.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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