Недорезов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения19.05.1881 ст.
Дата смерти23.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1881 ст.
Бракосочетание
04.10.1902 ст.
Рождение ребёнка
28.04.1903 ст.
Дочь: Недорезова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
03.04.1906 ст.
Сын: Недорезов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.
Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
18.05.1910 ст.
Сын: Недорезов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
05.03.1914 ст.
Дочь: Недорезова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
20.01.1916 ст.
Сын: Недорезов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Недорезова Мария Григорьевна
Смерть
23.11.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область