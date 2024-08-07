Недорезов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения18.05.1908 ст.
Дата смерти15.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1908 ст.
Бракосочетание
29.04.1929
Рождение ребёнка
02.12.1929
Рождение ребёнка
02.11.1931
Рождение ребёнка
30.08.1933
Рождение ребёнка
13.04.1941
Смерть
15.02.1976