Недорезов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорезов Иван Иванович

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Место рождения

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

18.05.1908 ст.

Дата смерти

15.02.1976

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1908 ст.

Отец: Недорезов Иван Иванович

Мать: Недорезова (Андреева) Мария Григорьевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
29.04.1929

Жена: Северовостокова Анна Петровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Северовостокова Анна Петровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Северовостокова Анна Петровна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Северовостокова Анна Петровна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Северовостокова Анна Петровна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
15.02.1976
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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