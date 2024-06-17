Недорезова (Андреева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедорезова (Андреева) Мария Григорьевна

Недорезова (Андреева) Мария Григорьевна

Место рождения

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

05.01.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1884 ст.

Отец: Андреев Григорий Андреевич

Мать: Андреева Александра Антоновна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
04.10.1902 ст.

Муж: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.04.1903 ст.

Дочь: Недорезова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.04.1906 ст.

Сын: Недорезов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.

Сын: Недорезов Иван Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.05.1910 ст.

Сын: Недорезов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.03.1914 ст.

Дочь: Недорезова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.01.1916 ст.

Сын: Недорезов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.