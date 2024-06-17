Недорезова (Андреева) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения05.01.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1884 ст.
Бракосочетание
04.10.1902 ст.
Рождение ребёнка
28.04.1903 ст.
Дочь: Недорезова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1906 ст.
Сын: Недорезов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1910 ст.
Сын: Недорезов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1914 ст.
Дочь: Недорезова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1916 ст.
Сын: Недорезов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно