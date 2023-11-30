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Недорезов Тимофей Иванович

Место рождения

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

17.01.1873 ст.

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1873 ст.

Отец: Недорезов Иван Иванович

Мать: Недорезова Варвара Гавриловна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
03.04.1896 ст.

Жена: Недорезова Параскева Ивановна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.10.1896 ст.

Сын: Недорезов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Недорезова Параскева Ивановна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.

Сын: Недорезов Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Недорезова Параскева Ивановна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.07.1901 ст.

Дочь: Недорезова Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Недорезова Параскева Ивановна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.04.1904 ст.

Дочь: Недорезова Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Недорезова Параскева Ивановна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.

Сын: Недорезов Димитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Недорезова Параскева Ивановна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.

Сын: Недорезов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Недорезова Параскева Ивановна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Около 1943
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