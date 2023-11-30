Недорезов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения17.01.1873 ст.
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1873 ст.
Бракосочетание
03.04.1896 ст.
Рождение ребёнка
05.10.1896 ст.
Сын: Недорезов Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Недорезова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.
Сын: Недорезов Фёдор Тимофеевич
Мать ребёнка: Недорезова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1901 ст.
Дочь: Недорезова Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Недорезова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1904 ст.
Дочь: Недорезова Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Недорезова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.
Сын: Недорезов Димитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Недорезова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.
Сын: Недорезов Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Недорезова Параскева Ивановна
Смерть
Около 1943