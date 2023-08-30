Попков Гаврил Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Попков Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
06.12.1842 ст.
Дочь: Недорезова Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Попкова Александра Никифорова
Рождение ребёнка
03.12.1845 ст.
Мать ребёнка: Попкова Александра Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Попкова Александра Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно