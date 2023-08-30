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Попков Гаврил Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Попков Дмитрий Иванов

Мать: Попкова Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
06.12.1842 ст.

Дочь: Недорезова Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Попкова Александра Никифорова

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.12.1845 ст.

Сын: Попков Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Попкова Александра Никифорова

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Попкова Александра Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Александра Никифорова

Смерть
Неизвестно
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