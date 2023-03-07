Иванов Николай Ильич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Иванов - Ларионычев Илья Иванович
Мать: Иванова ?
Бракосочетание
22.01.1882
Жена: Иванова Домна Егоровна
Рождение ребёнка
08.09.1883
Дочь: Тюрина Анна Иванова
Мать ребёнка: Иванова Домна Егоровна
Рождение ребёнка
28.11.1887
Мать ребёнка: Иванова Домна Егоровна
Смерть
Неизвестно