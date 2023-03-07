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Иванов Николай Ильич

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Иванов - Ларионычев Илья Иванович

Мать: Иванова ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1882

Жена: Иванова Домна Егоровна

Рождение ребёнка
08.09.1883

Дочь: Тюрина Анна Иванова

Мать ребёнка: Иванова Домна Егоровна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1887

Сын: Иванов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Домна Егоровна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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