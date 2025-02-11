Иванов Андрей Николаевич
мужской, родился 28.11.1887, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.08.1953
ОтецИванов Николай Ильич1863 г.р.
МатьИванова Домна Егоровна1863 г.р.
Дети
Иванов Петр Андреевич13.07.1922 г.р.
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Место
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Рождение
28.11.1887
Отец: Иванов Николай Ильич
Мать: Иванова Домна Егоровна
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.10.1907
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1922
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.08.1953