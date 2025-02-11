Иванов Андрей Николаевич 28.11.1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Андрей Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.11.1887, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.08.1953

Отец
Иванов Николай Ильич1863 г.р.
Мать
Иванова Домна Егоровна1863 г.р.
Дети
Иванов Петр Андреевич13.07.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1887

Отец: Иванов Николай Ильич

Мать: Иванова Домна Егоровна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.10.1907

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1922

Сын: Иванов Петр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.08.1953

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