Иванова Домна Егоровна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова Домна Егоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1863, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Егор ПоликарповичНеизвестно г.р.
Супруги
Иванов Николай Ильич1863 г.р.
Дети
Тюрина Анна Николаевна Иванова08.09.1883 г.р.
Иванов Андрей Николаевич28.11.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Егор Поликарпович

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
22.01.1882

Муж: Иванов Николай Ильич

Рождение ребёнка
08.09.1883

Дочь: Тюрина Анна Николаевна Иванова

Отец ребёнка: Иванов Николай Ильич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.11.1887

Сын: Иванов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Ильич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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