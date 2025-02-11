Иванова Домна Егоровна
женский, родилась 1863, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕгор ПоликарповичНеизвестно г.р.
Супруги
Иванов Николай Ильич1863 г.р.
Дети
Тюрина Анна Николаевна Иванова08.09.1883 г.р.
Иванов Андрей Николаевич28.11.1887 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Егор Поликарпович
Мать: не указана
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1882
Муж: Иванов Николай Ильич
Рождение ребёнка
08.09.1883
Дочь: Тюрина Анна Николаевна Иванова
Отец ребёнка: Иванов Николай Ильич
Рождение ребёнка
28.11.1887
Отец ребёнка: Иванов Николай Ильич
Смерть
Неизвестно