Тюрина Анна Николаевна Иванова
женский, родилась 08.09.1883, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецИванов Николай Ильич1863 г.р.
МатьИванова Домна Егоровна1863 г.р.
Супруги
Тюрин Григорий Николаевич04.08.1882 г.р.
Дети
Тюрин Иван Григорьевич1920 г.р.
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Место
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Рождение
08.09.1883
Отец: Иванов Николай Ильич
Мать: Иванова Домна Егоровна
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1902
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Тюрин Григорий Николаевич
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно