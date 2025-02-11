Тюрина Анна Николаевна Иванова 08.09.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрина Анна Николаевна Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 08.09.1883, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Иванов Николай Ильич1863 г.р.
Мать
Иванова Домна Егоровна1863 г.р.
Супруги
Тюрин Григорий Николаевич04.08.1882 г.р.
Дети
Тюрин Иван Григорьевич1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1883

Отец: Иванов Николай Ильич

Мать: Иванова Домна Егоровна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
06.11.1902

Муж: Тюрин Григорий Николаевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1920

Сын: Тюрин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Тюрин Григорий Николаевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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