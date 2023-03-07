Тюрин Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1882
Отец: Тюрин Николай Никитич
Мать: Тюрина Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
06.11.1902
Жена: Тюрина Анна Иванова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Тюрина Анна Иванова
Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно