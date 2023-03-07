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Тюрин Григорий Николаевич

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1882

Отец: Тюрин Николай Никитич

Мать: Тюрина Пелагея Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1902

Жена: Тюрина Анна Иванова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тюрин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Тюрина Анна Иванова

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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