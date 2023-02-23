Тюрина Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Москалева Ксения Тюрина

Отец ребёнка: Тюрин Николай Никитич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1882

Сын: Тюрин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Тюрин Николай Никитич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1889

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Тюрин Николай Никитич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1891

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Тюрин Николай Никитич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Николай Никитич

Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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