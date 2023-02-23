Тюрина Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Москалева Ксения Тюрина
Отец ребёнка: Тюрин Николай Никитич
Рождение ребёнка
04.08.1882
Сын: Тюрин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Тюрин Николай Никитич
Рождение ребёнка
24.07.1889
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Никитич
Рождение ребёнка
14.08.1891
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно