Тюрин Николай Никитич
мужской, родился 1842, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 19.02.1893, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецТюрин НикитаНеизвестно г.р.
Супруги
Тюрина Пелагея ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Тюрин Григорий Николаевич04.08.1882 г.р.
(Тюрина) Евдокия Николаевна24.07.1889 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1842
Отец: Тюрин Никита
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
04.08.1882
Сын: Тюрин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
24.07.1889
Дочь: (Тюрина) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
14.08.1891
Дочь: (Тюрина) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Яковлевна
Смерть
19.02.1893