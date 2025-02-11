Тюрин Николай Никитич 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрин Николай Никитич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 19.02.1893, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Тюрин НикитаНеизвестно г.р.
Супруги
Тюрина Пелагея ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Тюрин Григорий Николаевич04.08.1882 г.р.
(Тюрина) Евдокия Николаевна24.07.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Тюрин Никита

Мать: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
04.08.1882

Сын: Тюрин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.07.1889

Дочь: (Тюрина) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.08.1891

Дочь: (Тюрина) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.02.1893
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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