Москалева Ксения Тюрина
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Тюрин Николай Никитич
Мать: Тюрина Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
27.04.1897
Рождение ребёнка
13.07.1904
Дочь: Мария Карповна
Отец ребёнка: Москалев Карп Степанович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Москалев Вов Василий Карпович
Отец ребёнка: Москалев Карп Степанович
Село Репьевка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно