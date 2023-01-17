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Москалева Ксения Тюрина

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Тюрин Николай Никитич

Мать: Тюрина Пелагея Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.04.1897

Муж: Москалев Карп Степанович

Рождение ребёнка
13.07.1904

Дочь: Мария Карповна

Отец ребёнка: Москалев Карп Степанович

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Москалев Вов Василий Карпович

Отец ребёнка: Москалев Карп Степанович

Село Репьевка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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