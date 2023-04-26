Москалев ВОВ Василий Карпович
Место рожденияСело Репьевка , Ульяновская область
Дата рождения1914
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Москалев Карп Степанович
Мать: Москалева Ксения Тюрина
Село Репьевка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1949
Сын: Москалев Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Москалева Александра Ермолаева
Рождение ребёнка
27.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Москалева Александра Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992