Москалев ВОВ Василий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскалев ВОВ Василий Карпович

Москалев ВОВ Василий Карпович

Место рождения

Село Репьевка , Ульяновская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Москалев Карп Степанович

Мать: Москалева Ксения Тюрина

Село Репьевка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Москалев Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Москалева Александра Ермолаева

Рождение ребёнка
27.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Москалева Александра Ермолаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалева Александра Ермолаева

Смерть
1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close