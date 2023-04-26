Москалева Александра Ермолаева
Место рожденияДеревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Дата рождения1923
Дата смерти06.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Ермолаев Петр Иванович
Мать: Шинина Акилина
Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1949
Сын: Москалев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Москалев Вов Василий Карпович
Рождение ребёнка
27.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москалев Вов Василий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1978