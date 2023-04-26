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Москалева Александра Ермолаева

Место рождения

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

06.02.1978

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Ермолаев Петр Иванович

Мать: Шинина Акилина

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Москалев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Москалев Вов Василий Карпович

Рождение ребёнка
27.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москалев Вов Василий Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Вов Василий Карпович

Смерть
06.02.1978
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