Москалев Карп Степанович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1859
Отец: Москалев Степан Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.03.1883
Дочь: Александра Карповна
Мать ребёнка: Москалева Феоктиста Ивановна
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
27.04.1897
Жена: Москалева Ксения Тюрина
Рождение ребёнка
13.07.1904
Дочь: Мария Карповна
Мать ребёнка: Москалева Ксения Тюрина
Рождение ребёнка
1914
Сын: Москалев Вов Василий Карпович
Мать ребёнка: Москалева Ксения Тюрина
Село Репьевка , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно