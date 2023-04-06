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Москалев Карп Степанович

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Место рождения

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Москалев Степан Яковлевич

Мать: ?

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1883

Дочь: Александра Карповна

Мать ребёнка: Москалева Феоктиста Ивановна

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
27.04.1897

Жена: Москалева Ксения Тюрина

Рождение ребёнка
13.07.1904

Дочь: Мария Карповна

Мать ребёнка: Москалева Ксения Тюрина

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Москалев Вов Василий Карпович

Мать ребёнка: Москалева Ксения Тюрина

Село Репьевка , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалева Феоктиста Ивановна

Смерть
Неизвестно
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