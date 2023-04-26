Москалева Феоктиста Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева Феоктиста Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1883

Дочь: Александра Карповна

Отец ребёнка: Москалев Карп Степанович

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Карп Степанович

Смерть
Неизвестно
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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