Москалева Феоктиста Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.1883
Дочь: Александра Карповна
Отец ребёнка: Москалев Карп Степанович
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния