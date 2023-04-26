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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Москалев Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Москалев Степан Яковлевич

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Москалев Карп Степанович

Отец ребёнка: Москалев Степан Яковлевич

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Москалев Иван Степанович

Отец ребёнка: Москалев Степан Яковлевич

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно