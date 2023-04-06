Москалев Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти10.08.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Москалев Кузьма Степанович
Мать ребёнка: ?
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: ?
Смерть
10.08.1906