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Москалев Степан Яковлевич

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Место рождения

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

10.08.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Москалев Кузьма Степанович

Мать ребёнка: ?

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Москалев Карп Степанович

Мать ребёнка: ?

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Москалев Иван Степанович

Мать ребёнка: ?

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.08.1906
Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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