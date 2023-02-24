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Москалев Кузьма Степанович

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Место рождения

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Москалев Степан Яковлевич

Мать: ?

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1874

Жена: Москалева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
26.06.1883

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Москалева Прасковья Степановна

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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