Москалев Кузьма Степанович
Место рожденияДеревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1856
Отец: Москалев Степан Яковлевич
Мать: ?
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1874
Рождение ребёнка
26.06.1883
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Москалева Прасковья Степановна
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно