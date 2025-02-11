Иванова ?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Иванов Алексей Ильич1861 г.р.
Иванов Николай Ильич1863 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Иванов Алексей Ильич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1863
Сын: Иванов Николай Ильич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1871
Сын: Иванов Тимофей Ильич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно