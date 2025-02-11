Иванова ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Иванов Алексей Ильич1861 г.р.
Иванов Николай Ильич1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Иванов Алексей Ильич

Отец ребёнка: не указан

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1863

Сын: Иванов Николай Ильич

Отец ребёнка: не указан

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1871

Сын: Иванов Тимофей Ильич

Отец ребёнка: не указан

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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