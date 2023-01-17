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Иванов - Ларионычев Илья Иванович

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Иванов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Иванова ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Иванов Николай Ильич

Мать ребёнка: Иванова ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Иванов Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Иванова ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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