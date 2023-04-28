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Чупин Семен Никитин

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Чупин Никита Силаев

Мать: Чупина Параскева Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Чупин Степан Семенович

Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1898 ст.

Дочь: Чупина Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 11. Воспреемники д. Журавлихи Александр Семенов Растегаев и села Осколковского крестьянская жена Мария Николаева Чупина
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.

Дочь: Чупина Анна Семенова

Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского унтер офицер Василий Силаев Чупин и крестьянская жена Евдокия Семенова Чуйкова
Рождение ребёнка
27.04.1901 ст.

Сын: Чупин Александр Семенов

Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 117. Воспреемники - того же села крестьянин Филипп Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Анна Ефимова Чупина
Рождение ребёнка
01.06.1902 ст.

Сын: Чупин Иван Семенов

Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 15.
Рождение ребёнка
25.11.1903 ст.

Сын: Чупин Яков Семенов

Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.06.1905 ст.

Дочь: Чупина Клавдия Семенова

Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 16. Воспреемники Усть-Журавлихи Пристанской волости крестьянин Алексей Семенов Растегаев и с. Осколковского крестьянская дочь девица Анна Николаева Андреева
Рождение ребёнка
05.10.1906 ст.

Сын: Чупин Сергей Семенов

Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 26. Воспреемники Тобольской губернии Ишимского уезда Бердюжской волости и села крестьянин Семен Максимов Бурундуков и села Осколковского крестьянская дочь девица К... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Мария Ионова

Смерть
Неизвестно
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