Чупин Семен Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1871
Отец: Чупин Никита Силаев
Мать: Чупина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова
Рождение ребёнка
25.10.1898 ст.
Дочь: Чупина Екатерина Семенова
Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 11. Воспреемники д. Журавлихи Александр Семенов Растегаев и села Осколковского крестьянская жена Мария Николаева Чупина
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.
Дочь: Чупина Анна Семенова
Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского унтер офицер Василий Силаев Чупин и крестьянская жена Евдокия Семенова Чуйкова
Рождение ребёнка
27.04.1901 ст.
Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 117. Воспреемники - того же села крестьянин Филипп Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Анна Ефимова Чупина
Рождение ребёнка
01.06.1902 ст.
Сын: Чупин Иван Семенов
Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 15.
Рождение ребёнка
25.11.1903 ст.
Сын: Чупин Яков Семенов
Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова
Рождение ребёнка
02.06.1905 ст.
Дочь: Чупина Клавдия Семенова
Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 16. Воспреемники Усть-Журавлихи Пристанской волости крестьянин Алексей Семенов Растегаев и с. Осколковского крестьянская дочь девица Анна Николаева Андреева
Рождение ребёнка
05.10.1906 ст.
Сын: Чупин Сергей Семенов
Мать ребёнка: Чупина Мария Ионова
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 26. Воспреемники Тобольской губернии Ишимского уезда Бердюжской волости и села крестьянин Семен Максимов Бурундуков и села Осколковского крестьянская дочь девица К... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Мария Ионова
Смерть
Неизвестно