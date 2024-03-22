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Чупин Александр Семенов

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

27.04.1901 ст.

Дата смерти

20.06.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1871 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1901 ст.

Отец: Чупин Семен Никитин

Мать: Чупина Мария Ионова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 117. Воспреемники - того же села крестьянин Филипп Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Анна Ефимова Чупина
Смерть
20.06.1901 ст.
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Умер в 2 месяца от поноса
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