Чупин Александр Семенов
Место рождения
Дата рождения27.04.1901 ст.
Дата смерти20.06.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.04.1901 ст.
Отец: Чупин Семен Никитин
Мать: Чупина Мария Ионова
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 117. Воспреемники - того же села крестьянин Филипп Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Анна Ефимова Чупина
Смерть
20.06.1901 ст.
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Умер в 2 месяца от поноса