Чупина Мария Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Мария Ионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Чупин Степан Семенович

Отец ребёнка: Чупин Семен Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1898 ст.

Дочь: Чупина Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Чупин Семен Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 11. Воспреемники д. Журавлихи Александр Семенов Растегаев и села Осколковского крестьянская жена Мария Николаева Чупина
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.

Дочь: Чупина Анна Семенова

Отец ребёнка: Чупин Семен Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского унтер офицер Василий Силаев Чупин и крестьянская жена Евдокия Семенова Чуйкова
Рождение ребёнка
27.04.1901 ст.

Сын: Чупин Александр Семенов

Отец ребёнка: Чупин Семен Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 117. Воспреемники - того же села крестьянин Филипп Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Анна Ефимова Чупина
Рождение ребёнка
01.06.1902 ст.

Сын: Чупин Иван Семенов

Отец ребёнка: Чупин Семен Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 15.
Рождение ребёнка
25.11.1903 ст.

Сын: Чупин Яков Семенов

Отец ребёнка: Чупин Семен Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.06.1905 ст.

Дочь: Чупина Клавдия Семенова

Отец ребёнка: Чупин Семен Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 16. Воспреемники Усть-Журавлихи Пристанской волости крестьянин Алексей Семенов Растегаев и с. Осколковского крестьянская дочь девица Анна Николаева Андреева
Рождение ребёнка
05.10.1906 ст.

Сын: Чупин Сергей Семенов

Отец ребёнка: Чупин Семен Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 26. Воспреемники Тобольской губернии Ишимского уезда Бердюжской волости и села крестьянин Семен Максимов Бурундуков и села Осколковского крестьянская дочь девица К... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Семен Никитин

Смерть
Неизвестно