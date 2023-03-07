Чупина Екатерина Семенова
Место рождения
Дата рождения25.10.1898 ст.
Дата смерти13.11.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1898 ст.
Отец: Чупин Семен Никитин
Мать: Чупина Мария Ионова
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 11. Воспреемники д. Журавлихи Александр Семенов Растегаев и села Осколковского крестьянская жена Мария Николаева Чупина
Смерть
13.11.1898 ст.
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Умерла в возрасте 2 месяца от поноса.