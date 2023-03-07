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Чупина Екатерина Семенова

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.10.1898 ст.

Дата смерти

13.11.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1871 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1898 ст.

Отец: Чупин Семен Никитин

Мать: Чупина Мария Ионова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 11. Воспреемники д. Журавлихи Александр Семенов Растегаев и села Осколковского крестьянская жена Мария Николаева Чупина
Смерть
13.11.1898 ст.
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Умерла в возрасте 2 месяца от поноса.
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