Чупина Анна Семенова
Место рождения
Дата рождения01.02.1900 ст.
Дата смерти27.05.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1900 ст.
Отец: Чупин Семен Никитин
Мать: Чупина Мария Ионова
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского унтер офицер Василий Силаев Чупин и крестьянская жена Евдокия Семенова Чуйкова
Смерть
27.05.1900 ст.
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Умерла от поноса