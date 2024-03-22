Чупина Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупина Анна Семенова

Чупина Анна Семенова

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.02.1900 ст.

Дата смерти

27.05.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1871 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1900 ст.

Отец: Чупин Семен Никитин

Мать: Чупина Мария Ионова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского унтер офицер Василий Силаев Чупин и крестьянская жена Евдокия Семенова Чуйкова
Смерть
27.05.1900 ст.
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Умерла от поноса
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close