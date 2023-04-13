Шаповалова Елена Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шаповалов Семен Филиппович
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ефросинья Филипповна
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шаповалов Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шаповалов Иван Филиппович
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шаповалов Кирилл Филиппович
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Софья Филипповна
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно