Шаповалова Елена Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Елена Сильвестровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шаповалов Семен Филиппович

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ефросинья Филипповна

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шаповалов Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шаповалов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шаповалов Кирилл Филиппович

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Софья Филипповна

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Филипп Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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