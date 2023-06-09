Шаповалов Филипп Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шаповалов Семен Филиппович
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ефросинья Филипповна
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шаповалов Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Клавдия Филипповна
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шаповалов Иван Филиппович
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шаповалов Кирилл Филиппович
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Софья Филипповна
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно