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Шаповалов Филипп Дмитриевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шаповалов Семен Филиппович

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ефросинья Филипповна

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шаповалов Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Клавдия Филипповна

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шаповалов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шаповалов Кирилл Филиппович

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Софья Филипповна

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Сильвестровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Елена Сильвестровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно