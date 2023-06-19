Шаповалов Дмитрий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
29.03.1917
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Шаповалова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
13.06.1919
Дочь: Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Шаповалова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
14.08.1921
Сын: Шаповалов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шаповалова Агриппина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно