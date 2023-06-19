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Шаповалов Дмитрий Филиппович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шаповалов Филипп Дмитриевич

Мать: Шаповалова Елена Сильвестровна

Рождение ребёнка
29.03.1917

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаповалова Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
13.06.1919

Дочь: Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаповалова Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
14.08.1921

Сын: Шаповалов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шаповалова Агриппина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Агриппина Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно