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Шаповалов Семен Филиппович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шаповалов Филипп Дмитриевич

Мать: Шаповалова Елена Сильвестровна

Рождение ребёнка
22.10.1897

Дочь: Перькова Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Евстафьевна

Рождение ребёнка
02.06.1900

Дочь: Луцкая Мария Семеновна

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Евстафьевна

Рождение ребёнка
05.07.1916

Сын: Шаповалов Сергей Семенович

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Евстафьевна

Рождение ребёнка
05.03.1919

Дочь: Петровская Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Шаповалова Елена Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Елена Евстафьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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