Шаповалов Семен Филиппович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
22.10.1897
Дочь: Перькова Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Евстафьевна
Рождение ребёнка
02.06.1900
Дочь: Луцкая Мария Семеновна
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Евстафьевна
Рождение ребёнка
05.07.1916
Сын: Шаповалов Сергей Семенович
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Евстафьевна
Рождение ребёнка
05.03.1919
Дочь: Петровская Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Шаповалова Елена Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно