Шаповалова Елена Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Елена Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1897

Дочь: Перькова Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Филиппович

Рождение ребёнка
02.06.1900

Дочь: Луцкая Мария Семеновна

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Филиппович

Рождение ребёнка
05.07.1916

Сын: Шаповалов Сергей Семенович

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Филиппович

Рождение ребёнка
05.03.1919

Дочь: Петровская Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Семен Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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