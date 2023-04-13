Шаповалова Елена Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1897
Дочь: Перькова Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Филиппович
Рождение ребёнка
02.06.1900
Дочь: Луцкая Мария Семеновна
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Филиппович
Рождение ребёнка
05.07.1916
Сын: Шаповалов Сергей Семенович
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Филиппович
Рождение ребёнка
05.03.1919
Дочь: Петровская Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно