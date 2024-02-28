Луцкая (Шаповалова) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.06.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1900
Бракосочетание
07.06.1921
Рождение ребёнка
07.12.1921
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Луцкий Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
03.02.1926
Отец ребёнка: Луцкий Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Луцкий Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
09.05.1929
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Луцкий Иван Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно