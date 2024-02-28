Луцкая (Шаповалова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуцкая (Шаповалова) Мария Семеновна

Луцкая (Шаповалова) Мария Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

02.06.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1900

Отец: Шаповалов Семен Филиппович

Мать: Шаповалова Елена Евстафьевна

Бракосочетание
07.06.1921

Муж: Луцкий Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
07.12.1921

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Луцкий Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
03.02.1926

Сын: Луцкий Григорий Иванович

Отец ребёнка: Луцкий Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Луцкий Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
09.05.1929

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Луцкий Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close