ЖЕНИХОВА Анна Дмитриевна
Место рожденияДолганы
Дата рождения07.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1845
Сын: Некрасов Малахий Стахиевич
Мать ребёнка: Женихова Иван Малахиевич
Каменка
Рождение ребёнка
1870
Сын: Женихов Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Женихова Иван Малахиевич
Долганы
Рождение
07.09.1892
Долганы
Ф.719.О.9.Д.902 Стр.122
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Женихова Иван Малахиевич
Смерть
Неизвестно