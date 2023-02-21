ЖЕНИХОВА Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ЖЕНИХОВА Анна Дмитриевна

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Место рождения

Долганы

Дата рождения

07.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1845

Сын: Некрасов Малахий Стахиевич

Мать ребёнка: Женихова Иван Малахиевич

Каменка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Женихов Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Женихова Иван Малахиевич

Долганы
Рождение
07.09.1892

Отец: Некрасов Григорий Иванович

Мать: Некрасов Анастасия Ивановна

Долганы
Ф.719.О.9.Д.902 Стр.122
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Женихова Иван Малахиевич

Смерть
Неизвестно
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