НЕКРАСОВ Григорий Иванович
Место рожденияКаменка
Дата рождения27.12.1908
Дата смерти22.04.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1892
Мать ребёнка: Некрасов Анастасия Ивановна
Долганы
Ф.719.О.9.Д.902 Стр.122
Рождение
27.12.1908
Отец: Некрасова Алевтина Григорьевна
Мать: не указана
Каменка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1992
Пермь
Похороны
Неизвестно
кв. 59 Северное кладбище