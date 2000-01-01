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НЕКРАСОВ Григорий Иванович

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Место рождения

Каменка

Дата рождения

27.12.1908

Дата смерти

22.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1892

Сын: Женихова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасов Анастасия Ивановна

Долганы
Ф.719.О.9.Д.902 Стр.122
Рождение
27.12.1908

Отец: Некрасова Алевтина Григорьевна

Мать: не указана

Каменка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасов Анастасия Ивановна

Смерть
22.04.1992
Пермь
Похороны
Неизвестно
кв. 59 Северное кладбище
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