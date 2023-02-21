НЕКРАСОВ (НЕКРАСОВА) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНЕКРАСОВ (НЕКРАСОВА) Анастасия Ивановна

НЕКРАСОВ (НЕКРАСОВА) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1914

Дата смерти

20.05.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1892

Сын: Женихова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Иванович

Долганы
Ф.719.О.9.Д.902 Стр.122
Рождение
06.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Григорий Иванович

Смерть
20.05.1993
Похороны
Неизвестно
кв. 59 Северное кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close