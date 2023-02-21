НЕКРАСОВ (НЕКРАСОВА) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1914
Дата смерти20.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1892
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Иванович
Долганы
Ф.719.О.9.Д.902 Стр.122
Рождение
06.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1993
Похороны
Неизвестно
кв. 59 Северное кладбище