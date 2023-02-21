ЖЕНИХОВ Дмитрий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ЖЕНИХОВ Дмитрий Герасимович

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Место рождения

Долганы

Дата рождения

1870

Дата смерти

01.11.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1839

Сын: Женихов Герасим Несторович

Мать ребёнка: Мелания Фотиевна

Усть-Бут
Рождение ребёнка
17.09.1840

Сын: Шаров Фотий Николаевич

Мать ребёнка: Мелания Фотиевна

Гольяны
Рождение
1870

Отец: Женихова Анна Дмитриевна

Мать: Женихова Иван Малахиевич

Долганы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Фотиевна

Долганы
Смерть
01.11.1916
Долганы
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