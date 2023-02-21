ЖЕНИХОВ Дмитрий Герасимович
Место рожденияДолганы
Дата рождения1870
Дата смерти01.11.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1839
Сын: Женихов Герасим Несторович
Мать ребёнка: Мелания Фотиевна
Усть-Бут
Рождение ребёнка
17.09.1840
Мать ребёнка: Мелания Фотиевна
Гольяны
Рождение
1870
Отец: Женихова Анна Дмитриевна
Мать: Женихова Иван Малахиевич
Долганы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Фотиевна
Долганы
Смерть
01.11.1916
Долганы