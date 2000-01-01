ЖЕНИХОВА (НЕКРАСОВ) Иван Малахиевич
Место рожденияКаменка
Дата рождения17.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1845
Сын: Некрасов Малахий Стахиевич
Отец ребёнка: Женихова Анна Дмитриевна
Каменка
Рождение ребёнка
1870
Сын: Женихов Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Женихова Анна Дмитриевна
Долганы
Рождение
17.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Каменка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно