ЖЕНИХОВА (НЕКРАСОВ) Иван Малахиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ЖЕНИХОВА (НЕКРАСОВ) Иван Малахиевич

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Место рождения

Каменка

Дата рождения

17.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1845

Сын: Некрасов Малахий Стахиевич

Отец ребёнка: Женихова Анна Дмитриевна

Каменка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Женихов Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Женихова Анна Дмитриевна

Долганы
Рождение
17.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Женихова Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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