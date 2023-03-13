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Еруслановъ Ефимъ

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Место рождения

Муратова, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1721

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Еруслановъ Федоръ

Мать: Ерусланова Катерина Иванова

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Еруслановъ Никонъ

Мать ребёнка: Ерусланова Марфа Степанова

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Еруслановъ Емельянъ

Мать ребёнка: Ерусланова Марфа Степанова

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Сын: Еруслановъ Иванъ

Мать ребёнка: Ерусланова Марфа Степанова

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1774

Сын: Еруслановъ Данила

Мать ребёнка: Ерусланова Ирина Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерусланова Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерусланова Марфа Степанова

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