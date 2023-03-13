Еруслановъ Ефимъ
Место рожденияМуратова, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1721
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Еруслановъ Федоръ
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1744
Сын: Еруслановъ Никонъ
Мать ребёнка: Ерусланова Марфа Степанова
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1744
Сын: Еруслановъ Емельянъ
Мать ребёнка: Ерусланова Марфа Степанова
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Сын: Еруслановъ Иванъ
Мать ребёнка: Ерусланова Марфа Степанова
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1774
Сын: Еруслановъ Данила
Мать ребёнка: Ерусланова Ирина Иванова
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерусланова Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно